Миф о пользе ежедневного употребления фруктов опровергли

Принято считать, что ежедневное употребление фруктов полезно для здоровья. Однако американский эксперт по долголетию Вальтер Лонго, чьи слова приводит издание El Español, опроверг этот миф.
«При употреблении пяти-шести фруктов в день вы просто набиваете себя фруктозой. За год вы потребите несколько килограммов лишнего сахара», ─ предупредил Лонго. По словам специалиста, в день достаточно съедать всего одну горсть винограда.
Более того, в некоторых так называемых «голубых зонах», где зафиксировано большое количество долгожителей, местные жители традиционно едят мало фруктов, отметил эксперт. Он также заверил, что при регулярном употреблении большого количества фруктов содержащийся в них сахар приведет к ожирению, которое негативно сказывается на здоровье, заключил Лонго.
Ранее эксперт по долголетию Гэри Брецка посоветовал отказаться от алкоголя. Спиртные напитки, по его словам, увеличивают риск развития многих опасных заболеваний.