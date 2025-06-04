Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:28, 4 июня 2025Забота о себе

Миф о пользе ежедневного употребления фруктов опровергли

Эксперт Лонго предупредил об ожирении из-за ежедневного употребления фруктов
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: VD Photography / Unsplash

Принято считать, что ежедневное употребление фруктов полезно для здоровья. Однако американский эксперт по долголетию Вальтер Лонго, чьи слова приводит издание El Español, опроверг этот миф.

«При употреблении пяти-шести фруктов в день вы просто набиваете себя фруктозой. За год вы потребите несколько килограммов лишнего сахара», ─ предупредил Лонго. По словам специалиста, в день достаточно съедать всего одну горсть винограда.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Более того, в некоторых так называемых «голубых зонах», где зафиксировано большое количество долгожителей, местные жители традиционно едят мало фруктов, отметил эксперт. Он также заверил, что при регулярном употреблении большого количества фруктов содержащийся в них сахар приведет к ожирению, которое негативно сказывается на здоровье, заключил Лонго.

Ранее эксперт по долголетию Гэри Брецка посоветовал отказаться от алкоголя. Спиртные напитки, по его словам, увеличивают риск развития многих опасных заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кто вообще ведет переговоры с террористами?» Путин резко высказался о возможной встрече с Зеленским

    Малышева не нашла поводов ходить толстыми

    У Земфиры нашли долг за ЖКУ в подвале

    Миф о пользе ежедневного употребления фруктов опровергли

    В МИД России призвали Украину перестать исполнять танцы с бубнами

    Россия озвучила условия встречи Путина с Зеленским

    Минобороны показало кадры боев за село в Сумской области

    Грузия закрыла информационный центр НАТО и ЕС

    Индекс Мосбиржи упал после слов Путина о незаинтересованности Украины в мире

    Моргенштерн вышел из рехаба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости