Министр обороны Германии допустил возобновление помощи США Украине

Писториус: Нет признаков окончательной остановки помощи США Украине

В настоящее время нет признаков того, что остановка помощи США Украине носит окончательный характер. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает ТАСС.

По словам Писториуса, нет «никаких признаков» окончательного отказа Вашингтона от возобновления помощи Киеву. Он выразил надежду, что во время визита канцлера ФРГ Фридриха Мерца в США «можно будет добиться подвижек» в вопросе поддержки Украины. При этом он не исключил, что США откажутся от помощи.

«Да, это может произойти, но европейцы готовы, и Германия готова взять на себя ответственность здесь», — подчеркнул Писториус.

Ранее глава Минобороны ФРГ сообщил, что первое созданное при помощи Германии дальнобойное оружие вскоре поступит на вооружение украинских войск.