Минобороны показало кадры боев за село в Сумской области

Минобороны показало кадры боев за Водолаги в Сумской области

В сети появилось видео, на котором запечатлены бои за село Водолаги в Сумской области на севере Украины. Его опубликовал Telegram-канал «Иди и Смотри» со ссылкой на Минобороны России.

На попавших в сеть кадрах видно, как российские войска подорвали одно из зданий на территории населенного пункта. На видео один из военных также подтверждает установление контроля над селом.

Кроме того, российский военный с позывным Мажор рассказал, что войска РФ смогли овладеть Водолагами за счет одновременного наступления с трех направлений. По его словам, армия России использовала тактику обхода и охвата. Комментарий военного в своем Telegram-канале опубликовало Минобороны.

Ранее репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Руденко опубликовал видео подъема флага на территории Водолаг. По его словам, населенный пункт заняли Военнослужащие 1443-го мотострелкового полка.