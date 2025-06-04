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14:31, 4 июня 2025Бывший СССР

Минобороны показало видео поражения огневой точки ВСУ с помощью наземного робота

МО опубликовало кадры уничтожения огневой точки ВСУ с помощью робота
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало в Telegram-канале кадры уничтожения огневой точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью наземного робота «Крот-1».

«Расчет наземного роботизированного комплекса «Крот-1» поразил огневую точку подразделения ВСУ в районе Дылеевки в ДНР», — указано в сообщении.

Как добавили в ведомстве, работа роботизированного комплекса корректировалась с помощью расчета БПЛА.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России заняли населенный пункт Кондратовка в Сумской области. В ведомстве отметили, что операцию по освобождению осуществляли бойцы из подразделения «Север».

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