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18:18, 4 июня 2025Экономика

Москвичам назвали места с дешевыми дачами в аренду

Лобня оказалась самым дешевым местом Подмосковья для аренды дачи
Мария Черкасова

Фото: Юлий Ахромеев / РИА Новости

Лобня является самым дешевым районом Подмосковья, где можно арендовать дачу. Об этом «Вечерней Москве» рассказал президент российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин.

Эксперт отметил, что цены в регионе значительно разнятся, как и формат недвижимости — от дома для круглогодичного проживания до старого домика без удобств.

В Лобне, где жилье самое доступное, дом площадью 100 квадратных метров может обойтись в 50 тысяч рублей в месяц. В тройку самых доступных направлений вошли Коломенский и Богородский округа, где стоимость месячной аренды дачи составляет 50-60 тысяч рублей. На более дорогих направлениях — 70-80 тысяч рублей. Аренда на лето часто обходится дешевле, чем три отдельных месяца.

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Также относительно недорогой является вся территория дальнего Подмосковья. На юге это Ступинский, Каширский районы (например, долина реки Оки). На востоке — Ногинский, Орехово-Зуевский, Шатурский районы (озера Мещеры). На западе — Можайский район. А на севере, кроме Лобни, Дмитровский и Талдомский районы.

Более дорогие популярные направления — Истра, Красногорск, Одинцово, Рублево-Успенское шоссе.

Недорогую дачу можно поискать и за пределами Подмосковья. Например, в Тверской области сдается дача за 20 тысяч рублей в месяц. Шурыгин отметил, что самые дешевые дачи значительно удалены от крупных городов, железнодорожных станций и автобусных остановок. Они подойдут владельцам автомобилей, а также тем, кто ищет тишины и уединения.

Ранее гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко рассказал, что аренда дач в Подмосковье и соседних областях за год подорожала в среднем на 34 процента. Цены на май 2025 года достигли 68 тысяч рублей в месяц, сильнее всего подорожание произошло в Смоленской области — на 57 процентов, до 57,8 тысячи рублей в месяц. В Рязанской цены выросли на 38 процентов, до 52,4 тысячи рублей в месяц, в Московской области — на 37 процентов, до 94,7 тысячи рублей в месяц.

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