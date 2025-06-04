Москвичам назвали время прихода первой летней грозы

Синоптик Позднякова: Первая летняя гроза придет в столицу в пятницу

Первая летняя гроза с сильным дождем ожидается в Москве в пятницу, 6 мая. Об этом агентству «Москва» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В четверг, 5 июня, осадков ожидается, температура днем составит плюс 25–27 градусов. Дожди различной интенсивности придут в столицу начиная с пятницы. В пятницу температура достигнет плюс 28 градусов Цельсия. Самый сильный дождь пройдет 6 июня. В выходные, 7 и 8 июня, ожидаются кратковременные осадки. По ночам будет тепло — температура будет варьироваться от 12 до 17 градусов, а днем — от 24 до 29 градусов, заключила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что с субботы, 7 июня, по вторник, 10 июня, в Москве ожидается экстремальная жара, температура воздуха поднимется до плюс 32 градусов Цельсия. Всплеск тепла закончится в среду, 11 июня — с этого дня ожидается понижение температуры на три градуса.