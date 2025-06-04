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08:16, 4 июня 2025Мир

Мужчина попытался проникнуть в резиденцию Трампа для обсуждения с ним Евангелия

Мужчина перелез через забор резиденции Трампа, чтобы обсудить с ним Евангелие
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Полиция Флориды задержала мужчину, который предположительно перелез через забор и попытался попасть на территорию частной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на представителя Секретной службы.

По данным службы, взрослый мужчина «перелез через ограждение по периметру и включил сигнализацию» вскоре после полуночи 3 июня. Он был задержан Секретной службой «без инцидентов» перед тем, как местная полиция в Палм-Бич взяла его под стражу и предъявила обвинение в незаконном проникновении.

Согласно отчету о задержании, полученному Palm Beach Daily News, предполагаемый нарушитель хотел попасть в резиденцию Трампа, чтобы обсудить с ним Евангелие и его намерение жениться на 18-летней внучке американского президента.

Ранее в Израиле за попытку нападения на филиал посольства США в Тель-Авиве задержали американца, ранее угрожавшего в соцсетях расправой над Трампом.

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