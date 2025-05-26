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10:06, 26 мая 2025Мир

Угрожавший расправой над Трампом американец попытался атаковать посольство США

В Израиле за попытку атаки американского посольства арестован гражданин США
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Amir Cohen / Reuters

В Израиле за попытку атаки филиала посольства США в Тель-Авиве арестован американец, ранее угрожавший в своих постах в соцсетях убить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает The Daily Beast.

«Подсудимый обвиняется в планировании разрушительного нападения на наше посольство в Израиле, угрозе смерти американцам и жизни президента Трампа», — заявила генпрокурор США Пэм Бонди после экстрадиции подозреваемого в Соединенные Штаты.

В американском Минюсте рассказали, что задержанный, 28-летний гражданин США Джозеф Ноймайер, на прошлой неделе пришел к филиалу посольства в Тель-Авиве и демонстративно плюнул в охранника. Когда тот в ответ попытался задержать нападавшего, он сбежал, бросив у здания рюкзак, в котором позднее были обнаружены три бутылки с зажигательной смесью.

Ранее стало известно о нападении на посольство России в Швеции с помощью дрона. В диппредставительстве сообщили, что беспилотник, пролетев над территорией посольства, сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом.

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