Мужчину на костылях жестоко избили в российском регионе

В Башкирии был избит мужчина, который передвигался на костылях

Мужчину на костылях жестоко избили в Башкирии. Видеозапись, снятую камерой наблюдения, опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как один из группы мужчин повалил россиянина на землю. Несмотря на попытки оттащить его, неизвестный нанес пострадавшему серию ударов руками и ногами.

Затем избиение продолжилось в подъезде. На видео также слышны угрозы. «Не дай бог заява будет, ****», — говорит агрессор. По словам местных жителей, личности злоумышленников были установлены, однако их отпустили вскоре после допроса.

Ранее в Тюмени мужчина избил знакомого. Им оказался участник спецоперации, потерявший руку в зоне боевых действий. Злоумышленником оказался некий Сахир, который имеет судимость за нападение на муфтия.