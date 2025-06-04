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11:04, 4 июня 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России в Сумской области

Deep State: ВС России установили контроль над Андреевкой в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селами Андреевка и Водолаги в Сумской области. Об этом пишет украинский аналитический центр Deep State в своем Telegram-канале.

По их информации, Российская армия также продвинулась у населенных пунктов Беловоды и Локня. Кроме того, сообщается о продвижении в районе Дылеевки к северу от Дзержинска (украинское название Торецк).

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что взятие под контроль Андреевки говорит о «серьезности намерений России создать буферную зону в регионе».

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