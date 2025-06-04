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15:19, 4 июня 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о последствиях продвижения ВС России под Сумами

ВС РФ подошла к Сумам на дистанцию ударов FPV-дронами на оптоволокне
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России подошли к Сумам на дистанцию ударов FPV-дронами на оптоволокне. Об этом пишет украинский аналитический проект Deep State.

Аналитики подтвердили, что российские войска вошли в Кондратовку, в которой идут бои. Также сообщается о боях в Алексеевке. Проект отмечает, что критической для Вооруженных ил Украины (ВСУ) остается ситуация из-за стремительного выхода российских войск к Сумам. По информации аналитиков, с дистанции 25 километров ВС России смогут атаковать город FPV-дронами на оптоволокне.

Ранее стало известно о наступлении ВС России на Сумы. До самого города российским войскам осталось немногим более 20 километров.

До этого Российская армия перекрыли снабжение ВСУ под Сумами. Она также закрепились в районе Водолаги и Беловодов, что открывает перспективу установления огневого контроля над северными окраинами города.

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