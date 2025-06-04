На Украине журналисту Шарию заочно вынесли приговор по делу о госизмене

Винницкий суд заочно приговорил к 15 годам журналиста Шария по делу о госизмене

Винницкий городской суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене журналиста Анатолия Шария. Об этом сообщает издание «Общественное».

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила блогера в якобы причастности к созданию видео с допросами украинских пленных. В ведомстве считают, что мужчина координировал съемки и монтировал материалы для дискредитации.

Отмечается, что журналисту грозит конфискация имущества.

Ранее Шарий рассказал, что в Киеве перестали работать системы противовоздушной обороны. Он опубликовал несколько снятых очевидцами видео, на которых слышно, как ударные дроны атакуют цели, не встречая сопротивления.

