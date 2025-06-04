На Западе не увидели влияния ударов Киева по аэродромам на преимущество России в СВО

Politico: Удары Киева по аэродромам не отразятся на преимуществе России в СВО

Западное издание Politico не увидело влияния ударов Киева по аэродромам на преимущество России в специальной военной операции. Журналисты считают, что атака не отразится на том, что ВС РФ имеют инициативу на поле боя.

В публикации отмечается, что Москва наращивает производство баллистических ракет и ударных беспилотников. В то же время у Украины есть только восемь баллистических комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, и лишь шесть из них могут работать одновременно.

Издание пишет, что ВСУ тратят по два снаряда на отражение одного российского, и у них осталось не более 200 ракет для западных систем. США производят в год порядка 600 таких боеприпасов, и далеко не все будут отправлены Киеву, даже если Вашингтон примет решение о поставках новых вооружений.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что атака Украины на аэродромы России — это акт терроризма, и воспринимать произошедшее следует только так. Кроме того, это была попытка сорвать переговоры, добавил он.

