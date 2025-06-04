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21:10, 4 июня 2025Мир

На Западе раскрыли ожидания от Трампа после разговора с Путиным

Кошкович: После разговора с Путиным Трампу нужно обдумать послание к Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Illustration/ File Photo / Reuetrs

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу следует обдумать суровое обращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Свои ожидания от Трампа раскрыл аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети Х.

«Я также ожидаю от президента Трампа жестко сформулированного послания безрассудному Зеленскому», — указал Кошкович.

Ранее стало известно, что Трамп поговорил по телефону с Путиным. Он сообщил, что обсудил с лидером РФ атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами». Трамп подчеркнул, что переговоры были «хорошими», однако не стали «тем разговором, который приведет к немедленному миру».

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