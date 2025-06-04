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03:32, 4 июня 2025Россия

Американский журналист заявил об одобрении США терактов ВСУ

Американский журналист Ансалоне: Запад одобряет безрассудные теракты ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Продолжая поддерживать Украину, НАТО фактически поддерживает террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России, заявил американский журналист Кайл Ансалоне в эфире YouTube.

По его словам, Североатлантический альянс оправдывает и одобряет эту безрассудную атаку, которая произошла в воскресенье. «Они рискуют глобальным ядерным конфликтом, который прикончит нас всех», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что подрыв железнодорожных участков и мостов в Брянской и Курской областях квалифицировали как теракт.

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