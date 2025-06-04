Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:05, 4 июня 2025Путешествия

Названа самая частая причина отказа в визе россиянам

Onlinetours: Недостаточный доход — главная причина отказа в визе россиянам
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Главной причиной отказа россиянам в визе для путешествий назвали недостаточный доход — с этим столкнулись 18 процентов заявителей, опрошенных экспертами. Такую аналитику приводит онлайн-сервис для поиска и бронирования туров Onlinetours, их исследование поступило в редакцию «Ленты.ру».

При этом 15 процентов респондентов заявили, что им не давали визу из-за ошибок в документах, а у 12 процентов причиной было отсутствие брони отеля. Также 10 процентов опрошенных столкнулись с подозрениями в нелегальной миграции.

Материалы по теме:
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году?Список стран, открытых для россиян
20 января 2025
Виза в США в 2025 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2025 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
29 января 2025

Кроме того, 41 процент туристов признались, что, если визовый процесс окажется слишком сложным, они откажутся от поездки. «Особенно это касается стран Шенгенской зоны, США и Великобритании — именно эти направления чаще всего называют "не стоящими" хлопот», — сообщила пресс-служба Onlinetours.

Однако 59 процентов участников сообщили, что продолжат бороться за разрешение на въезд в интересующую страну.

Ранее эксперты рассказали российским туристам, которые запланировали отдых во Франции, на каких условиях им могут отказать во въезде. Они уточнили, что на сайте ЕС появились новые данные, касающиеся паспортов без биометрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле подтвердили атаку ВСУ на Крымский мост

    Врач предупредила об опасности острого перца

    Доля Windows 10 неожиданно выросла

    В Раде назвали возможным скорый допуск пенсионеров в ряды ВСУ

    В музее выставили 200-летний презерватив с эротической иллюстрацией

    МВД России начало проверку из-за провокационных роликов о жителях Чечни

    Китай собрался купить сотни самолетов у главного конкурента Boeing

    В России предупредили Украину о последствиях нового пакета военной помощи от Франции

    Российские войска нанесли удар по центру сил спецопераций ГУР Украины

    Российские войска заняли Кондратовку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости