Собравшимся во Францию с паспортами старого образца россиянам дали совет

Собравшимся во Францию россиянам посоветовали ссылаться на ЕС при спорах

Собравшихся во Францию с паспортами старого образца (без биометрии) россиянам посоветовали ссылаться при спорах с пограничниками на Европейский Совет (ЕС). Такую рекомендацию дал Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

Уточняется, что на сайте ЕС появилась новая информация относительно запрета на въезд во Францию с паспортами без биометрии. Так, согласно пояснениям, правило не касается лиц младше 15 лет, а также граждан, получивших визу до 1 июня 2025 года. Такой шенген будет действовать до истечения срока, независимо от образца паспорта.

Ранее пара российских туристов захотела увидеть Париж и была депортирована из аэропорта французской столицы из-за одной ошибки. У супругов изъяли документы, а причиной стало новое правило, согласно которому владельцы загранпаспортов РФ без биометрии не могут посещать Францию.

Ранее аналогичное решение относительно паспортов старого образца приняли власти Чехии. Уточняется, что с обычными загранпаспортами старого образца в республике находиться запрещено. В МИД добавили, что их легче подделывать.