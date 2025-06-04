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10:26, 4 июня 2025Путешествия

Собравшимся во Францию с паспортами старого образца россиянам дали совет

Собравшимся во Францию россиянам посоветовали ссылаться на ЕС при спорах
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Собравшихся во Францию с паспортами старого образца (без биометрии) россиянам посоветовали ссылаться при спорах с пограничниками на Европейский Совет (ЕС). Такую рекомендацию дал Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

Уточняется, что на сайте ЕС появилась новая информация относительно запрета на въезд во Францию с паспортами без биометрии. Так, согласно пояснениям, правило не касается лиц младше 15 лет, а также граждан, получивших визу до 1 июня 2025 года. Такой шенген будет действовать до истечения срока, независимо от образца паспорта.

Ранее пара российских туристов захотела увидеть Париж и была депортирована из аэропорта французской столицы из-за одной ошибки. У супругов изъяли документы, а причиной стало новое правило, согласно которому владельцы загранпаспортов РФ без биометрии не могут посещать Францию.

Ранее аналогичное решение относительно паспортов старого образца приняли власти Чехии. Уточняется, что с обычными загранпаспортами старого образца в республике находиться запрещено. В МИД добавили, что их легче подделывать.

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