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07:51, 4 июня 2025Россия

Обрушившийся под Брянском мост перевернул и разорвал один из вагонов поезда

ТАСС: Обрушившийся под Брянском мост перевернул и разорвал вагон поезда
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Один из вагонов поезда, который потерпел крушение в Брянской области после обрушения моста, оказался перевернут и разорван в результате аварии. Об этом сообщил старший инструктор по вождению пожарной машины специализированной пожарно-спасательной части Андрей Голышев, работавший на месте ЧП, его цитирует ТАСС.

«Прибыли к месту, была полная темнота, кто-то с фонариками бегает, светит. Вагон первый уже был разорван и перевернут, там были люди. Начали работать с пострадавшими из этого вагона», — рассказал мужчина.

По его словам, когда его бригада только ехала к месту происшествия, у них были данные о том, что состав сошел с рельсов. Новая информация поступала к пожарным в режиме реального времени. Коллега Гольцева Алексей Шершнев добавил, что один из вагонов пассажирского поезда оказался на высоте около трех-четырех метров.

Мост в Брянской области рухнул на поезд, следовавший из Климово в Москву, вечером 31 мая. Предварительно, на мосту перед проездом поезда установили четыре взрывчатки, которые сдетонировали в момент проезда под ним пассажирского состава. Семь человек получили несовместимые с жизнью травмы, свыше сотни пострадали. В Брянской области из-за ЧП объявили трехдневный траур.

ЖЗЛ
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