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14:52, 4 июня 2025Экономика

Okko покажет турниры Международной федерации волейбола

Okko приобрел права на показ турниров Международной федерации волейбола
Татьяна Романова
Татьяна Романова
СюжетЧемпионат мира по волейболу

Фото: PhotoProCorp / Shutterstock / Fotodom

Онлайн-кинотеатр Okko приобрел эксклюзивные права на показ турниров Международной федерации волейбола (FIVB) с 2025 по 2028 год включительно. Сервис будет эксклюзивно транслировать Чемпионат мира по волейболу, Волейбольную Лигу наций и Клубный чемпионат мира по волейболу среди мужчин и женщин. В Okko также можно будет смотреть Чемпионат мира по пляжному волейболу и «Про-тур».

Okko начнет показывать турниры Международной федерации волейбола со встречи Франции и Турции, которая пройдет 4 июня 2025 года в Пекине в рамках первой недели предварительного этапа Волейбольной Лиги наций. Мужской турнир стартует в Okko 11 июня 2025 года с матча Польша — Нидерланды, который состоится в Сиане.

Подписчики Okko получат доступ не только к трансляциям, но и к расширенному редакционному контенту: аналитике, интервью со спортсменами и тренерами, а также тематическим обзорам и хайлайтам.

«Волейбол – динамичный, эмоциональный и зрелищный вид спорта с большой и преданной аудиторией. Мы гордимся тем, что Волейбольная лига наций становится частью нашей эксклюзивной линейки спортивного контента. В Okko мы стремимся не просто показывать спорт, а делать его ближе, ярче и доступнее для зрителей по всей стране», — отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

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