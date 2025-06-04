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00:32, 4 июня 2025Россия

МЧС объявило ракетную опасность на Черноморском побережье

МЧС: На территории Черноморского побережья объявлена ракетная опасность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

На территории Черноморского побережья объявили ракетную опасность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на приложение МЧС России.

«Информирует центр оповещения Краснодарского края! На территории Черноморского побережья объявлена "Ракетная опасность"», — говорится в сообщении. Как указали в МЧС, существует угроза падения ракет.

2 июня в Курской области после окончания переговоров в Стамбуле также объявили ракетную опасность. Гражданам посоветовали укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Находящихся на улице жителей попросили зайти в ближайшее укрытие или здание.

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