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14:33, 4 июня 2025Силовые структуры

Паралимпийца жестоко избили в российском регионе накануне международных соревнований

В Твери двое неизвестных избили паралимпийца Федулова, возбуждено дело
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Твери возбудили уголовное дело после сообщений о жестоком избиении паралимпийца и многократного призера чемпионатов России и международных соревнований по спорту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по статье о хулиганстве. Устанавливаются обстоятельства нападения двух неизвестных на паралимпийца Антона Федулова, о котором ранее сообщал портал «Тверь и спорт».

Инцидент произошел днем 26 мая около аптеки, куда Федулов приехал за лекарствами. Вернувшись в машину, спортсмен увидел, что выезд ему перегородил другой автомобиль. В результате между водителями произошел конфликт, переросший в потасовку. Двое мужчин повалили паралимпийца на землю и стали бить ногами по голове и телу. Потерпевшему потребовалась помощь медиков. Сообщается, что 12 по 19 июня он собирался выступить на Кубке мира по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Причастные к избиению разыскиваются.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга ударил головой о стену раскладывавшего листовки подростка.

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