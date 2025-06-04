Паралимпийца жестоко избили в российском регионе накануне международных соревнований

В Твери двое неизвестных избили паралимпийца Федулова, возбуждено дело

В Твери возбудили уголовное дело после сообщений о жестоком избиении паралимпийца и многократного призера чемпионатов России и международных соревнований по спорту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по статье о хулиганстве. Устанавливаются обстоятельства нападения двух неизвестных на паралимпийца Антона Федулова, о котором ранее сообщал портал «Тверь и спорт».

Инцидент произошел днем 26 мая около аптеки, куда Федулов приехал за лекарствами. Вернувшись в машину, спортсмен увидел, что выезд ему перегородил другой автомобиль. В результате между водителями произошел конфликт, переросший в потасовку. Двое мужчин повалили паралимпийца на землю и стали бить ногами по голове и телу. Потерпевшему потребовалась помощь медиков. Сообщается, что 12 по 19 июня он собирался выступить на Кубке мира по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Причастные к избиению разыскиваются.

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