РИА Новости: Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирным жителям

Владимир Зеленский разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) стрелять по мирным жителям. Об этом заявил пленный украинский боец Иван Набоков, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Он разрешил стрелять по мирному населению, что можно говорить? Человек без совести, без чести, его кошмары не мучают. Он ничего не сделал хорошего для страны. Он уничтожил весь народ», — подчеркнул Набоков.

Пленный солдат добавил, что Зеленский заинтересован исключительно в деньгах. По его словам, украинский лидер поставил у власти сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), которые ловят и отправляют на фронт граждан, и полицию, которая охраняет политика и его приближенных.