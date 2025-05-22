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14:42, 22 мая 2025Силовые структуры

Еще пятерых украинских военных осудили за преступления против жителей Курской области

Суд приговорил 5 военных ВСУ за преступления против жителей Курской области
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд приговорил четырех военных 82 отдельной десантно-штурмовой бригады и военнослужащего 154 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) за преступления против жителей Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Их признали виновными по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Двоих из военных приговорили к 18 годам лишения свободы, а троих — к 17 годам лишения свободы. Первые четыре года фигуранты будут отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть –- в колонии строгого режима.

По версии следствия, в период с 6 августа по 11 сентября 2024 года осужденные в составе подразделений ВСУ незаконно пересекли границу России. Находясь на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, они препятствовали эвакуации мирных жителей, занимали их дома, стреляли по российским военным и гражданским, а также участвовали в незаконном блокировании сел Свердликово, Новоивановка, Скрылевка и Ольговка.

Ранее суд вынес приговор троим украинским военным за преступления против жителей Суджанского района и российских военнослужащих.

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