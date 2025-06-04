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13:17, 4 июня 2025Интернет и СМИ

Победившая рак телеведущая раскрыла позитивные последствия онкологии

Телеведущая Брэдбери заявила, что благодаря раку стала больше ценить жизнь
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Известная британская телеведущая Джулия Брэдбери, победившая рак груди, заявила, что благодаря болезни стала больше ценить жизнь и внимательнее относиться к своему здоровью. О позитивных последствиях онкологии она рассказала изданию Independent.

По словам телеведущей, диагноз послужил для нее своего рода предупреждением, после которого она изменила жизнь. В частности, болезнь заставила ее целиком пересмотреть отношение к здоровью. «Рак побудил меня начать вести более здоровый образ жизни, начиная с того, как я занимаюсь спортом, и заканчивая тем, как питаюсь», — отметила Брэдбери.

Узнав о диагнозе, ведущая также стала стараться привнести спокойствие в повседневную жизнь. Она начала медитировать и выполнять дыхательные упражнения, чтобы снизить уровень стресса.

«До рака я вела не слишком сбалансированную жизнь. А теперь я очень благодарна за каждый прожитый день», — отметила Брэдбери.

Ранее телеведущая рассказала, что изначально медики ставили ей неверный диагноз. По словам Брэдбери, врачи утверждали, что новообразование в груди носит доброкачественный характер

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