Победившая рак телеведущая раскрыла позитивные последствия онкологии

Телеведущая Брэдбери заявила, что благодаря раку стала больше ценить жизнь

Известная британская телеведущая Джулия Брэдбери, победившая рак груди, заявила, что благодаря болезни стала больше ценить жизнь и внимательнее относиться к своему здоровью. О позитивных последствиях онкологии она рассказала изданию Independent.

По словам телеведущей, диагноз послужил для нее своего рода предупреждением, после которого она изменила жизнь. В частности, болезнь заставила ее целиком пересмотреть отношение к здоровью. «Рак побудил меня начать вести более здоровый образ жизни, начиная с того, как я занимаюсь спортом, и заканчивая тем, как питаюсь», — отметила Брэдбери.

Узнав о диагнозе, ведущая также стала стараться привнести спокойствие в повседневную жизнь. Она начала медитировать и выполнять дыхательные упражнения, чтобы снизить уровень стресса.

«До рака я вела не слишком сбалансированную жизнь. А теперь я очень благодарна за каждый прожитый день», — отметила Брэдбери.

Ранее телеведущая рассказала, что изначально медики ставили ей неверный диагноз. По словам Брэдбери, врачи утверждали, что новообразование в груди носит доброкачественный характер