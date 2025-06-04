Подростку вынесли приговор за брошенную гранату в полицию и поджог станции связи

В Кузбассе суд вынес приговор подростку за поджог станции сотовой связи

В Кузбассе суд приговорил подростка к полутора годам лишения свободы условно за поджог станции сотовой связи и применение насилия в отношении полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в августе 2024 года подросток на окраине деревни Сухово Кемеровского муниципального округа устроил пожар на базовой станции одного из сотовых операторов. Сделал он это из хулиганских побуждений.

Прибывшие на место полицейские потребовали от подростка остановиться для дачи показаний, однако тот бросил в них страйкбольную гранату и применил силу в отношении одного из них. Противоправные действия подростка были пресечены.

В результате поджога станция вышла из строя, ущерб составил 430 тысяч рублей. Суд обязал осужденного полностью возместить ущерб.

Ранее сообщалось, что в Челябинске подросток сел на 8 лет за попытку поджечь военный самолет.