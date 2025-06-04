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12:59, 4 июня 2025РоссияЭксклюзив

Положение российских войск под Сумами оценили

Военный эксперт Матвийчук: Взятие Сум будет платой Украины за курскую авантюру
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украина боится наступления российских войск на Сумы, поскольку понимает, что их освобождение станет платой за курскую авантюру, сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Свое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что расстояние от позиций Вооруженных сил (ВС) России до Сум составляет чуть больше 20 километров. По его словам, ситуация для ВСУ на этом направлении складывается сложная.

Военный эксперт отметил, что российские войска возьмут Сумы, и это это станет ответом за вторжение Украины на территорию Курской области.

«Сумы войдут в буферную зону, из которой никогда больше на территории России не будет производиться агрессия. Это я еще раз скажу, плата за ту авантюру, которую они сотворили в Курской области», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Эксперт также указал, что до территории Сум Вооруженным силам России действительно осталось около 20 километров. По его оценке, примерно через месяц на этом направлении произойдут существенные изменения и российские войска, вероятнее всего, будут там.

Утром 4 июня репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Руденко сообщил, что ВС России подняли флаг над населенным пунктом в Сумской области. Российский триколор был водружен в селе Водолаги.

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