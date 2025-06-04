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10:54, 4 июня 2025Бывший СССР

В Раде назвали расстояние от позиций ВС России до Сум

Гончаренко: ВС России находятся ориентировочно в 22 километрах от Сум
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расстояние от позиций Вооруженных сил (ВС) России до Сум составляет чуть больше 20 километров. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«В настоящее время русские [военные] находятся ориентировочно в 22 километрах от Сум. Ситуация сложная», — написал парламентарий.

3 июня стало известно о взятии армией РФ Андреевки в Сумской области. Минобороны России уточняло, что боевые действия вели подразделения группировки войск «Север».

Утром 4 июня репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Андрей Руденко сообщил, что ВС России подняли флаг над населенным пунктом в Сумской области. Российский триколор был водружен в селе Водолаги.

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