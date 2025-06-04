Популярная российская блогерша рассказала о многомиллионных долгах

Блогерша Старикова заявила, что у ее семьи был долг в 15 миллионов рублей

Популярная российская блогерша Татьяна Старикова рассказала, что у ее семьи были многомиллионные долги. Подробности она раскрыла в интервью блогеру Александру Щекотову, доступном на YouTube.

Старикова рассказала, что, еще будучи студенткой, работала, чтобы помогать семье гасить долги. «Я понимаю, что я зарабатываю на работе 30 тысяч рублей, например, а у нас у семьи долгов на 15 миллионов», — вспомнила блогерша. Она добавила, что ей также приходилось ходить на допросы в полицию из-за проблем с законом у членов семьи.

Выйти из этой ситуации ей помог будущий супруг, уточнила Старикова. По ее словам, он вместе со знакомым открыл юридическую фирму, которая занялась проблемой семьи блогерши. «Мы просто резко обеднели все, но глобально остались в тесноте, да не в обиде», — поделилась воспоминаниями Старикова. Она призналась, что этот опыт оказался для нее тяжелым и травматичным.

Ранее Старикова рассказала, почему не хочет переезжать из Москвы. По ее словам, только в российской столице ее семья может жить комфортно.