Россиян предупредили об опасных последствиях публикации кадров атак украинских дронов

Колесник: Давно пора ввести запрет на публикацию кадров последствий атак дронов

В России давно пора ввести запрет на публикацию в сети кадров атак украинских дронов и их последствий, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Давно пора это сделать. Если и не на законодательном уровне, потому что, например, если это федеральным законом принимать, то это довольно долгая история, то в субъектах Федерации надо это делать», — заявил Колесник.

Депутат отметил, что россиян уже не раз предупреждали о последствиях съемок на месте падения дронов, в том числе и средства массовой информации.

«Не привязывайте противника к местности. Потому что они тоже смотрят все наши соцсети. Показывая, где что как находится, волей-неволей мы помогаем противнику. Но тут даже дело не в том, что надо запрещать, а что люди сами должны понимать», — заключил он.

Ранее в Калмыкии был введен запрет на публикацию в интернете кадров последствий атак беспилотников. Помимо того, жителям запретили распространять любую информацию, которая может способствовать раскрытию мест расположения, временной дислокации, а также боевого применения сил Минобороны России. Нарушителей ждет штраф от 3000 до 100 000 рублей.

