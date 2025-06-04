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14:14, 4 июня 2025Мир

Постпред США при НАТО оценил перспективы вступления Украины в альянс

Постпред США Уитакер: Вопрос вступления Украины в НАТО не подлежит обсуждению
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс сейчас не подлежит обсуждению. Такое заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, передает ТАСС.

«Вопрос вступления Украины в НАТО в настоящее время не подлежит обсуждению», — отметил он.

Уитакер подчеркнул, что Соединенные Штаты — не единственная страна, которая придерживается такого мнения. По его словам, окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом и всеми государствами-членами НАТО.

Ранее стало известно, что страны НАТО отказались включать пункт о членстве Украины в альянсе в итоговую декларацию саммита в Гааге.

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