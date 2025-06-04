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07:27, 4 июня 2025Россия

Появились кадры из атакованного ВСУ российского региона

В сети опубликовали кадры из атакованного ВСУ Рыльска
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Рыльского района Курской области, который попал под ночной удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен не прекращающийся звук работы мотора летательного аппарата, который похож на жужжание. Все это сопровождается выстрелами из стрелкового оружия, которыми, судя по кадрам, пытаются уничтожить вражеские дроны.

В Рыльске и в районе села Крупец взрывы, как уточняли местные, произошли около 11 часов вечера. Предварительно, силы ПВО сбили в том числе FPV-дроны, в районе одного из жилых домов возникло возгорание.

По данным Минобороны, за ночь силы ПВО перехватили над Курской областью два летателных аппарата. Дроны также пытались атаковать Крым и Белгородскую область.

Вот это да!
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