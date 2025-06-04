Минобороны заявило о попытке атаки ВСУ на Крым

МО: Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ над Крымом, Курской и Белгородской областями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь пытались атаковать три региона России, в том числе Крым. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Попытки атаки, как уточнялось, были предприняты в течение ночи. Всего средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России семь беспилотников, в том числе четыре — над Крымом.

Помимо этого, еще два летательных аппарата удалось перехватить над Курской областью, один — над Белгородской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Ночью 4 июня МЧС объявило о ракетной опасности на Черноморском побережье. Ее отменили спустя три часа.

Днем ранее, 3 июня, советник главы Крыма Олег Крючков заявлял о «вражеской активности» у берега полуострова. Тогда же сообщалось о попытке ВСУ атаковать Крымский мост, официально эта информация до сих пор не подтверждена.