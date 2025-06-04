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15:04, 4 июня 2025Силовые структуры

Появился список затолкавших в багажник Mercedes бизнес-тренера на вокзале в Москве

Установлены имена затолкавших Щепихина в Mercedes на Ярославском вокзале
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Появились имена мужчин, которые затолкали бизнес-тренера Арега Щепихина в багажник черного Mercedes с мигалками на Ярославском вокзале в Москве. Список публикует Baza.

В нем значится шесть человек — 45-летний Рамзан М., 41-летний Альви К., 36-летний Висали Ч., 35-летние Аслан А. и Роман М., 31-летний Расул М.. По данным издания, один из них оказался связан с заведением, куда и увезли Щепихина.

Ранее стало известно, что столичная полиция задержала шестерых мужчин, которые принимали участие в похищении бизнес-тренера. Их всех доставили в территориальный отдел МВД.

Вечером 3 июня мужчины схватили Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, протащили через все здание, затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении. На следующий день он записал видео о своем «похищении».

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