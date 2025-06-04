Путин наградил медалью детского психиатра из Магнитогорска

Президент России Владимир Путин наградил медалью детского психиатра Елену Цепаеву из Магнитогорска. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Российский лидер подписал указ о награждении заведующей детским диспансером при Областной психоневрологической больнице № 5 медалью Луки Крымского. Отмечается, что врач получила награду за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

На сайте медицинского учреждения указано, что Цепаева окончила Оренбургский медицинский университет в 2004 году. С тех пор, уже 21 год, она работает психиатром, оказывая квалифицированную помощь юным пациентам.

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