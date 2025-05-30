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19:51, 30 мая 2025Моя страна

На Дальнем Востоке хирурги спасли жизнь годовалому мальчику с омертвением тканей

В Находке врачи спасли годовалого ребенка с ущемлением грыжи
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: DuxX / Shutterstock / Fotodom

В Находке врачи провели экстренную операцию годовалому ребенку с ущемлением паховой грыжи и спасли ему жизнь. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Родители мальчика вовремя заметили тревожные симптомы — ночные крики и беспокойство — и сразу привезли его в больницу. Обследование выявило опасное ущемление грыжи с участком кишечника, где уже началось нарушение кровообращения и омертвение тканей.

Для спасения ребенка была экстренно собрана медицинская бригада под руководством заведующего хирургическим отделением Владимира Сапожникова. Сложная операция длилась около часа — хирурги устранили ущемление и восстановили кровоснабжение кишечника. Уже через 12 часов ребенка перевели в краевую детскую больницу для дальнейшего наблюдения, а вскоре выписали домой.

По словам врачей, в случае ущемления грыжи счет идет на часы — любое промедление могло бы привести к трагическим последствиям. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и продолжает радовать родителей.

Ранее сообщалось, что в Ижевске хирурги спасли от ампутации ногу пожилому мужчине. Как оказалось, пациент в течение месяца игнорировал тревожные симптомы, поэтому к моменту госпитализации у него уже развилась гангрена.

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