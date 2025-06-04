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11:08, 4 июня 2025Россия

Путин обратился к российским военным

Путин отметил героизм бойцов 305-й артиллерийской Гумбинненской бригады
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин обратился к командованию и личному составу 305 гвардейской артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригады. Он поздравил воинское соединение и отметил героизм его состава, следует из поздравительной телеграммы главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 305 артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригаде почетного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества», — говорится в поздравлении главы государства.

Там также отмечается, что умелые и решительные действия военных соединения в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости и самоотверженности. Путин выразил надежду на то, что российские военные будут надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан.

22 мая Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 30-му инженерно-саперному полку.

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.

Вот это да!
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