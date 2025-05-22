Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:46, 22 мая 2025Россия

Путин присвоил почетное наименование инженерно-саперному полку

Путин сделал гвардейским 30-й инженерно-саперный полк за героизм и отвагу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 30-му инженерно-саперному полку. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Почетное наименование глава государства присвоил полку за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленное (...) в боевых действиях по защите Отечества». Подписанный Путиным указ вступает в силу в четверг, 22 мая.

5 мая Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская».

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация неутешительная». Что говорят в ВСУ о прорыве российских войск к Днепропетровской области и каких последствий опасаются?

    Владимир Путин наградил двух музыкантов

    Стало известно о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Курскую область

    Трамп велел планировать саммит с участием Путина

    Юной последовательнице битцевского маньяка предъявили обвинение в российском регионе

    В России возмутились получением Реввой гражданства

    «Газпром» отказался от выплаты дивидендов

    Тома Круза назвали ужасным отцом

    «Пятнистый жених» из заповедника России попал в фотоловушку

    Россия передала Украине список военнослужащих для крупнейшего с начала СВО обмена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости