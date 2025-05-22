Путин присвоил почетное наименование инженерно-саперному полку

Путин сделал гвардейским 30-й инженерно-саперный полк за героизм и отвагу

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 30-му инженерно-саперному полку. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Почетное наименование глава государства присвоил полку за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленное (...) в боевых действиях по защите Отечества». Подписанный Путиным указ вступает в силу в четверг, 22 мая.

5 мая Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская».

Гвардейский статус получают элитные воинские формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I и формально прекратили существование в 1918 году, но возродились в период Великой Отечественной войны.