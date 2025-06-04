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13:04, 4 июня 2025Россия

Путин обсудит с кабмином ЧП с поездом в Брянской области

Песков: Президент Путин обсудит с кабмином ЧП с поездом в Брянской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудит с кабмином ликвидацию последствий ЧП с поездом в Брянской области. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Будет», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, ожидается ли данная тема в повестке грядущего совещания. Каких-либо других подробностей об обсуждении представитель Кремля не привел.

Подрыв и обрушение моста в Брянской области, под которым проезжал пассажирский поезд, произошли вечером 31 мая. На следующий день железнодорожный мост подорвали и в Курской области. В тот момент по нему ехал грузовой локомотив. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.

При ЧП в Брянской области семь человек получили несовместимые с жизнью травмы, свыше сотни пострадали. В регионе объявили трехдневный траур.

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