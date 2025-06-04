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17:17, 4 июня 2025Россия

Путин порассуждал о накачке оружием Киева в случае передышки в боевых действиях

Путин: Передышка в боевых действиях использовалась бы для накачки Киева оружием
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Передышка в боевых действиях использовалась бы для накачки Киева оружием и для насильственной мобилизации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства порассуждал об этом во время совещания с кабмином. Он также сообщил, что его не удивил тот факт, что Киев отказался от перемирия на два-три дня по гуманитарным соображениям.

«За что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях?» — высказался глава государства.

2 июня в Стамбуле прошли вторые очные переговоры России и Украины, они продлились менее двух часов. Москва и Киев договорились об обмене военнопленных моложе 25 лет и всех тяжелораненых. Ожидается, что это будет самый масштабный с начала СВО обмен пленными между Россией и Украиной, в ходе которого стороны передадут друг другу от 1000 до 1200 человек, сообщил глава российской делегации Мединский.

Москва не согласилась на общее прекращение огня и встречу лидеров, однако предложила Киеву прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы позволить забрать тела погибших в «серой зоне».

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