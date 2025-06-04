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20:06, 4 июня 2025Мир

Путин раскрыл Папе Римскому способ достижения мира на Украине

Путин заявил папе Римскому о заинтересованности в дипломатии в вопросе Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Президент России Владимир Путин в разговоре с Папой Римским Львом XIV подтвердил заинтересованность в достижении мира на Украине политико-дипломатическим путем. Об этом стало известно из официального Telegram-канала Кремля.

«[Путин] подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины», — заявили в Кремле.

Отмечается, что российский лидер также выразил понтифику признательность за готовность оказать содействие в урегулировании украинского кризиса.

Кроме того, президент России обратил особое внимание на то, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры на российской территории.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Политики обсудили урегулирование конфликта на Украине и атаку на российские аэродромы.

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