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09:35, 4 июня 2025Силовые структуры

Раскрыто местонахождение связанного с похищением бизнес-тренера Mercedes

Mercedes, на котором похитили бизнес-тренера Щепихина, доставили к вокзалу
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Черный автомобиль Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР, на котором похитили бизнес-тренера Арега Щепихина, доставили к Ярославскому вокзалу. Об этом сообщает Baza.

Сейчас около вокзала проходят следственные действия. При этом местонахождение Щепихина до сих пор неизвестно. Предварительно, во время обнаружения машины его внутри уже не было.

Вечером 3 июня неизвестные бородатые мужчины схватили Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, протащили его через весь вокзал и рамки металлоискателя, а потом затолкали в багажник автомобиля. Позже автомобиль удалось задержать в районе Киевского шоссе. В салоне был водитель и два пассажира. Задержанные за похищение назвали себя росгвардейцами.

Вот это да!
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