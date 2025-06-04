Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:58, 4 июня 2025Бывший СССР

Раскрыты детали обмена пленными между Россией и Украиной

Мединский: Обмен пленными пройдет по формуле 1200 на 1200 и состоится 7-9 июня
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Обмен пленными между Москвой и Киевом, вероятнее всего, пройдет по формуле «1200 на 1200» и состоится в начале июня. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7, 8 и 9 июня», — сообщил он. Другие детали не раскрываются.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров Москва и Киев договорились на обмен телами погибших в формате «6000 на 6000».

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Они продлились больше часа

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бастрыкин назвал заказчиков терактов в Брянской и Курской областях

    Зеленский объяснил атаку на российские аэродромы попыткой повлиять на США

    Мединский доложил Путину об итогах переговоров в Стамбуле

    Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло

    Журналиста с инвалидностью полтора часа продержали в самолете после посадки

    Стал известен грозящий Щепихину срок за скандальные видео про мусульман

    Общение с собаками оказалось полезным для здоровья

    Раскрыты детали обмена пленными между Россией и Украиной

    Бастрыкин рассказал об операции по обезвреживанию украинской ДРГ

    Россиянка Андреева вылетела в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости