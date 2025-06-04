Раскрыты детали обмена пленными между Россией и Украиной

Мединский: Обмен пленными пройдет по формуле 1200 на 1200 и состоится 7-9 июня

Обмен пленными между Москвой и Киевом, вероятнее всего, пройдет по формуле «1200 на 1200» и состоится в начале июня. Такое заявление сделал глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7, 8 и 9 июня», — сообщил он. Другие детали не раскрываются.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров Москва и Киев договорились на обмен телами погибших в формате «6000 на 6000».

2 июня прошел второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Они продлились больше часа