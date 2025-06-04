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11:19, 4 июня 2025Силовые структуры

Раскрыты детали звонка бизнес-тренера в полицию перед похищением

Перед похищением бизнес-тренер Щепихин звонил в полицию за помощью
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: freepic.diller / Freepik

Бизнес-тренер Арег Щепихин, похищенный 3 июня на Ярославском вокзале Москвы, звонил в полицию и просил о помощи. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, 3 июня Щепихин позвонил в полицию и рассказал, что в кафе на Ярославском вокзале к нему подошел неизвестный. Он включил камеру на телефоне и начал требовать извиниться за оскорбление чеченцев и мусульман. Через 20 минут после звонка бизнес-коуча схватили и увезли в неизвестном направлении.

О похищении Щепихина стало известно вечером 3 июня. Неизвестные бородатые мужчины схватили его на Ярославском вокзале в Москве, провели через металлоискатели, а затем затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР. Как выяснилось, этот же автомобиль замечали в сопровождении авто человека из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, Саидахмеда Эльдарбиева.

Позже водителя и пассажиров Mercedes задержали в районе Киевского шоссе. Они назвали себя росгвардейцами и предъявили документы, подтверждающие отношение к силовому ведомству. При этом самого Щепихина в машине не оказалось.

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