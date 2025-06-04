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20:01, 4 июня 2025Силовые структуры

Разносивший листовки российский школьник попал в скандал и получил удар по голове

В Санкт-Петербурге разносивший листовки школьник получил по голове
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 14-летний школьник, разносивший листовки по почтовым ящикам, получил удар по голове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Вечером 2 июня в полицию поступила информация о скандале в подъезде дома на улице Первомайской в поселке Шушары. Прибывшие на место полицейские нашли там несовершеннолетнего с кровоподтеком на голове, а также консьержа и жильцов дома.

Было установлено, что между подростком и консьержем возник конфликт из-за листовок, к которому подключились жильцы-очевидцы. Один их них ударил юношу по голове. В результате потерпевшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, а ударившего мужчину — в отдел полиции. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе суд вынес приговор подростку за поджог станции сотовой связи и брошенную в полицейских гранату.

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