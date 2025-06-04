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22:35, 4 июня 2025Экономика

Россиян проинструктировали на случай плохого ремонта в подъезде

Строитель Васильев: На качество ремонта в подъезде надо жаловаться в прокуратуру
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Многие жильцы принимают некачественно выполненный ремонт в подъезде дома как должное. Куда можно обратиться с жалобой, изданию NEWS.ru рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Прежде всего собеседник издания напоминает: чем активнее жильцы следят за ходом ремонтных работ, тем ответственнее строители подходят к делу. Перед тем как подписывать акт приемки, надо внимательно изучить, равномерно ли прокрашены стены на лестничных площадках, исправно ли освещение, хорошо ли закреплены детали, а также в каком состоянии остаются полы и ступени.

Если подрядчик отказывается устранять недочеты или работа выполнена в не в полном объеме, собственники могут обратиться в управляющую компанию. В том случае если УК игнорирует жалобы, стоит направить заявление в жилинспекцию. Кроме того, можно обратиться в Роспотребнадзор, в местную администрацию или прокуратуру. При этом коллективная жалоба будет иметь больший вес, нежели индивидуальная, подчеркивает Васильев.

Ранее россиянам раскрыли популярные уловки недобросовестных ремонтников. В частности, строители любят манипулировать с замерами, например, во время расчетов квадратуры для стяжки пола, штукатурки стен или укладки плитки. За счет этого они могу увеличить смету или добавить неучтенные метры в качестве «дополнительных» зон за отдельную плату.

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