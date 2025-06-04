Россиянин описал пляж в Испании словами «девушек-шоколадок встречаешь каждые пять метров»

Российский путешественник побывал в Малаге, Испания, и рассказал, как выглядят пляжи. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора, солнце на южном курорте Испании очень активное. Местные жители любят позагорать, поэтому «девушек-шоколадок встречаешь через каждые пять метров».

Блогер обратил внимание, что в Малаге есть университет, поэтому на побережье собирается много студентов. Большинство из них отдыхает на полотенцах или даже на песке и редко заходит в воду, чтобы освежиться.

«Студенты здесь весело проводят время: играют в мяч, устраивают заплывы и ныряют с пирса», — отметил автор. Он добавил, что пляжи Малаги также облюбовали европейские пенсионеры, поскольку в городе есть порт для круизных лайнеров и много вариантов для спокойного отдыха.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на Ибице. Он рассказал, что девушки там ходят в купальниках повсюду.