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03:33, 4 июня 2025Путешествия

Россиянин описал пляж в Испании словами «девушек-шоколадок встречаешь каждые пять метров»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: AdriÃƒÂ¡N Irago / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал в Малаге, Испания, и рассказал, как выглядят пляжи. Свои наблюдения он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора, солнце на южном курорте Испании очень активное. Местные жители любят позагорать, поэтому «девушек-шоколадок встречаешь через каждые пять метров».

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Блогер обратил внимание, что в Малаге есть университет, поэтому на побережье собирается много студентов. Большинство из них отдыхает на полотенцах или даже на песке и редко заходит в воду, чтобы освежиться.

«Студенты здесь весело проводят время: играют в мяч, устраивают заплывы и ныряют с пирса», — отметил автор. Он добавил, что пляжи Малаги также облюбовали европейские пенсионеры, поскольку в городе есть порт для круизных лайнеров и много вариантов для спокойного отдыха.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на Ибице. Он рассказал, что девушки там ходят в купальниках повсюду.

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