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12:57, 4 июня 2025Россия

Россиянка выдумала двух детей и три года получала за них выплаты

Жительница Самары три года получала выплаты за вымышленных детей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: PhotoChowk / Shutterstock / Fotodom

Жительница Самары выдумала двух детей и три года получала за них выплаты. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, россиянка подделала документы, в которые внесла сведения о фактически нерожденных детях, и на их основании получала пособия в течение трех лет. Речь идет о сумме в 890 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Сумму выплат она вернула еще до вынесения приговора.

Ранее в Брянске суд оштрафовал на 250 тысяч рублей местную жительницу, получавшую выплаты за несуществующих детей. Речь идет о сумме в 1,2 миллиона рублей.

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