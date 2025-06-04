Россиянка выдумала двух детей и три года получала за них выплаты

Жительница Самары три года получала выплаты за вымышленных детей

Жительница Самары выдумала двух детей и три года получала за них выплаты. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, россиянка подделала документы, в которые внесла сведения о фактически нерожденных детях, и на их основании получала пособия в течение трех лет. Речь идет о сумме в 890 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной в мошенничестве и оштрафовал на 100 тысяч рублей. Сумму выплат она вернула еще до вынесения приговора.

Ранее в Брянске суд оштрафовал на 250 тысяч рублей местную жительницу, получавшую выплаты за несуществующих детей. Речь идет о сумме в 1,2 миллиона рублей.