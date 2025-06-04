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14:29, 4 июня 2025Экономика

Российские строители начнут использовать искусственный интеллект

ДОМ.РФ и VK Tech начнут развивать технологии ИИ для строительной отрасли
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Chokniti-Studio / Shutterstock / Fotodom

Для российских строителей начнут развивать технологии искусственного интеллекта. Этим займутся группа ДОМ.РФ и VK Tech, которые подписали меморандум о сотрудничестве на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Компании займутся развитием отраслевого хранилища данных, сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизацией процессов в жилищном строительстве.

Работа будет направлена на развитие «полигона данных» для строительства, который уже разрабатывается на базе IT-компании «ДОМ.РФ Технологии». Платформа поможет обучать ИИ-модели компаний девелопмента, что ускорит технологическое развитие и повысит эффективность их работы.

Кроме того, в рамках соглашения компании планируют организовать обмен данными о жилищном строительстве через программный интерфейс наш.дом.рф (API ЕИСЖС). Продукт позволяет получать данные о строящихся домах в машиночитаемом формате и интегрировать их в собственные информационные системы.

Как отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев, внедрение ИИ и создание отраслевого хранилища данных позволят снизить операционные расходы, повысить точность планирования проектов, минимизировать риски ошибок и значительно ускорить темпы строительства жилых домов.

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