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10:42, 5 июня 2025Интернет и СМИ

Российских пенсионеров научат противостоять мошенникам

«Одноклассники» и ЦБ помогут пенсионерам повысить уровень финансовой грамотности
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

«Одноклассники» и Банк России готовят проект под названием «Здоровые финансы для серебряного поколения». Он поможет пенсионерам повысить уровень финансовой грамотности и уберечься от мошенников.

При участии специалистов Центробанка (ЦБ) для них подготовят памятки, текстовые и видеоматериалы, в которых пенсионерам расскажут, как выбрать вклады для защиты сбережений, безопасно пользоваться кредитами и подбирать подходящие страховые продукты, а также как оформить наследство и поддерживать здоровье, не расходуя при этом больших средств. Все материалы будут доступны пользователям в группе «Финансовая культура» в ОК. Отмечается, что контент представлен в доступной форме и адаптирован для людей старше 55 лет, учитывает их привычки и интересы.

Этим проектом «Одноклассники» и ЦБ хотят поддержать активное долголетие и финансовое благополучие старшего поколения. Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута отметил, что умение управлять своими деньгами и знание правил финансовой безопасности необходимо всем, чтобы «хватало и на повседневные нужды, и на поддержание привычного образа жизни», а также для противостояния мошенникам.

«Грамотное обращение с деньгами позволяет избежать стресса в непредвиденных ситуациях с финансами, дает уверенность в завтрашнем дне. А это значит — сохраняются силы и здоровье для яркой, интересной жизни», — добавил Мамута.

Помимо информационных материалов пользователи соцсети получат возможность выиграть подарки за участие в фотомарафоне. Им также будет предложено погадать на цветах и получить финансовое предсказание. Кроме того, они смогут установить тематические рамки на аватар и скачать набор стикеров.

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