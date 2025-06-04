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16:36, 4 июня 2025Россия

Российский омбудсмен ответила на обвинения Украины в похищении детей

Львова-Белова: РФ не похищала детей с Украины, они находятся с родственниками
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россия не похищала детей с Украины, они находятся здесь со своими родственниками. Об этом журналистам заявила уполномоченный при президенте Российской Федерации (РФ) по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет РИА Новости.

Отвечая на обвинения Киева, омбудсмен подчеркнула, что в России никто не удерживается и при наличии родителей или других родственников дети передаются им. «Когда называются цифры в тысячи [якобы похищенных Россией] детей, значит, на Украине должны быть тысячи плачущих мам. Я не видела ни одной. Это все безосновательные обвинения в наш адрес», — сказала она.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский сообщил о получении от Киева списка из 339 несовершеннолетних, оказавшихся в сложной ситуации из-за конфликта. Он подчеркнул, что украинская сторона делает из темы «похищения детей» шоу для европейцев.

Позже Мединский заверил, что судьба каждого ребенка из списка будет выяснена, и Россия сделает все возможное для их воссоединения с семьями. При этом он предположил, что часть из детей из списка может находиться на Украине.

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